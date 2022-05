Zum Wochenausklang richten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0532 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken hat der Euro im frühen Handel kurzzeitig die 1,04er Marke überschritten. Aktuell notiert er mit 1,0394 Franken wieder knapp darunter. Der US-Dollar zeigt sich mit 0...

