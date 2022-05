Die Stagnation am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am letzten Handelstag der Woche fortsetzen. Nachdem der Rückenwind der US-Notenbank Fed am Vortag schnell verpufft war, sind vor dem Wochenende etwas schwächere Kurse zu erwarten. Der Broker IG indizierte den DAX 0,4 Prozent niedriger auf 13.850 Punkte.Die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen bei gleichzeitig ungewissen konjunkturellen Aussichten hat die Börsen unverändert im Griff. Zudem dürften die Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht aus ...

