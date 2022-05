Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

- Das Unternehmen hat ein 1,4 MWp PV-Kraftwerk in Tolna, Ungarn, fertiggestellt und ans Netz angeschlossen. Dies ist die zweite PV-Anlage des Unternehmens in Tolna; die erste wurde im Dezember 2021 in Betrieb genommen und war das erste europäische PV-Kraftwerk des Unternehmens, das auf kommerzieller Basis und ohne staatliche Subventionen betrieben wird.

- Weltweit besitzt und betreibt das Unternehmen nun 88 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 91,9 MWp, darunter über 60 MWp, die auf derzeit ohne staatliche Subvention auf kommerzieller Basis betrieben werden.

- Die jährliche Gesamtproduktion des neuen Kraftwerks in Tolna wird voraussichtlich rund 2,1 GWh betragen, was auf der Grundlage der aktuellen Forward-Preise für Grundlaststrom in Ungarn ...

