DAX durchbricht die 14000: Auswirkungen nach der Fed-Sitzung wurden umgekehrt. Wie starten wir in den Freitagshandel? Trendumkehr nach der Fed-Sitzung Die Erinnerung an den starken Aufschlag am Abend nach der US-Notenbanksitzung Fed wird schwächer. Von den Indexständen hat sich das Bild gestern komplett gedreht. Meine Gedanken vom Abend sind bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...