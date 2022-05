Axa mit moderatem Umsatzanstieg im ersten Quartal Bank Linth: LLB meldet Beteiligung von über 99 Prozent Novartis stoppt Produktion von Lutathera und Pluvicto vorübergehend AlzChem - ex Dividende 1,00 EUR Adidas senkt Prognose wegen Corona-Lockdowns in China Adidas vereinbart mit Foot Locker langfristige Partnerschaft Post-Chef blickt weiter optimistisch auf Geschäfte Evonik mit Gewinnsprung zum Jahresstart - Konjunkturumfeld im Fokus SFC Energy launcht EFOY Hydrogen Produkte gemeinsam mit Oneberry Technologies in Singapur Jost Werke - ex Dividende 1,05 EUR Jungheinrich startet erwartungsgemäß ins Geschäftsjahr 2022 - Prognose GJ 2022 unverändert Krones erzielt in Q1 Rekordauftragseingang - bestätigt Jahresausblick - oberes Ende beim Umsatzziel ...

