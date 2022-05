Andritz hat mit der Sofidel Group eine Vereinbarung zur Aufrüstung der Haubentechnologie der Tissueanlage in Kisa, Schweden, unterzeichnet. Das Andritz-Equipment wird Sofidel die Verwendung von erneuerbarem Gas (Bio-Synthesegas) für die Trocknung von Tissue oder jeder anderen Art von Papier ermöglichen. Es handelt sich um die erstmalige Verwendung von Bio-Synthesegas für Papiertrocknung in der Industrie. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Sofidel Chief Technical Officer Davide Mainardi sagt: "Die Einführung von Bio-Synthesegas in Kisa ist ein wichtiger Meilenstein unserer Nachhaltigkeits-Roadmap. Diese Initiative mit ANDRITZ Novimpianti, Meva Energy und der Universität von Pisa bringt konkrete Vorteile, die sich in relativ ...

