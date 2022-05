Der Mainzer Impfstoffhersteller musste zuletzt an der Börse zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Zuletzt gab es teilweise herbe Verluste an der Wall Street, wobei die Aktie alleine im April rund 18 Prozent an Wert verlor. Nach einem guten Auftakt in den Wonnemonat gingen die Kurse gestern erneut massiv in die Knie. Sollten Anleger die Reißleine ziehen?

Sah es bis kurz vor Ostern so aus, als ob BioNTech einen neuen Angriff auf die 200-Dollar-Marke starten könne, ging der Kurs danach beinahe in den Sturzflug über. Tagesverluste von vier oder sogar mehr als fünf Prozent standen zuletzt gleich mehrfach auf der Kurstafel.

Dabei haben die Mainzer zuletzt durchaus Rückenwind bekommen. So konnte "Impfkollege" Moderna gestern gute Zahlen präsentieren und an der Börse deutlich zulegen. Zudem hat BioNTech kürzlich sein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm gestartet, was den Kurs zusätzlich stützen dürfte. Und dann ist da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...