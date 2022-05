Was für ein Auftakt - CureVac glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund vier Prozent vorzeigen. Damit müssen für eine Wertpapier nun 16,15 EUR hingeblättert werden. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur CureVac-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund neun Prozent. Bei 17,68 EUR liegt dieses Hoch. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die von CureVac überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. CureVac-Bullen können sich entspannt zurücklehnen ...

