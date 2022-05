Würde das Börsenjahr 2022 heute enden, so wäre es das schwächste für US-Staatsanleihen in der Geschichte. Gestern stieg die Rendite der zehnjährigen Bonds erstmals seit 2018 wieder über die Marke von drei Prozent. Das schickte die Aktienmärkte, die noch wenige Stunden zuvor erleichtert darauf reagierten, dass Fed-Chef Powell keine Tempoverschärfung bei der Zinswende ankündigte, wieder auf Talfahrt. Damit summieren sich auch die Verluste im S&P 500 seit Jahresbeginn auf die viertgrößten in der Börsenhistorie. ...

