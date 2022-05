In den vergangenen Wochen haben Fed-Chef Jay Powell und seine Kollegen so getan, als ob sie die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren energisch bekämpfen wollten. Die Ergebnisse der Fed-Sitzung vom 4. Mai lassen aber plötzlich starke Zweifel an diesen Signalen aufkommen. Euphorie bei Investoren nach der Fed-Sitzung am Mittwoch, 4. Mai: S&P500, Nasdaq, DAX und Gold waren kurz nach oben geschossen, hingegen waren die Zinsen für zehnjährige US-Anleihen eingebrochen. Der Grund: Auf der Pressekonferenz ...

