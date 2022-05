DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Produktion sinkt im März um 3,9 Prozent - Bau stützt

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im März deutlich abgeschwächt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 3,9 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 3,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar hatte sie um 3,1 Prozent darüber gelegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von nur 1,0 Prozent prognostiziert. Allerdings hatte sich bereits ein deutlicheres Minus abgezeichnet, nachdem Destatis am Donnerstag einen Rückgang des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe um 5,9 Prozent gemeldet hatte.

Ifo-Institut: Kurzarbeit kräftig gesunken

Die Zahl der Kurzarbeitenden ist im April nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung kräftig gesunken. 426.000 Menschen waren demnach in Kurzarbeit, nach saisonbereinigt 696.000 im März. Das seien noch 1,3 Prozent der Beschäftigten, nach 2,1 Prozent, schätzt das Institut auf Basis seiner Umfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. "Die deutlichsten Rückgänge gab es erneut in den kontaktintensiven Branchen, die sich weiter von Corona erholen", sagte Ifo-Experte Stefan Sauer.

Wirtschaftsweise Schnitzer fordert Zinserhöhung durch die EZB

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat sich für eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "Angesichts des weiterhin hohen Inflationsdrucks ist eine baldige Zinserhöhung durch die EZB, wie sie sich inzwischen abzeichnet, angezeigt. Dies ist eine wichtige Maßnahme, um zu verhindern, dass sich die Inflationserwartungen auf hohem Niveau verfestigen und so eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt wird", sagte das Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Funke-Mediengruppe. Für Unternehmen hält sie höhere Zinsen für verkraftbar, da beim aktuellen Inflationsniveau die Realzinsen negativ seien.

Israelische Behörden fahnden nach Angriff in Elad nach zwei Verdächtigen

Nach dem jüngsten Angriff mit drei Toten in der zentralisraelischen Stadt Elad haben die Behörden die Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften, Hubschraubern, Drohnen und Straßensperren suchten die Behörden am Freitagmorgen nach zwei Verdächtigen. Verteidigungsminister Benny Gantz kündigte Maßnahmen an, um die Angreifer daran zu hindern, in das besetzte Westjordanland zu fliehen.

CDU liegt in Schleswig-Holstein weiterhin deutlich vor SPD und Grünen

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU laut einer Umfrage weiterhin einen deutlichen Vorsprung vor SPD und Grünen. Die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lag im ZDF-"Politbarometer" vom Donnerstag unverändert bei 38 Prozent. Die SPD verlor demnach einen Punkt und kam auf 18 Prozent. Damit liegen die Sozialdemokraten gleichauf mit den Grünen, die einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche zulegen konnten.

Delegierte der Sozialisten stimmen mehrheitlich für linkes Wahlbündnis in Frankreich

Der Nationalrat der Sozialistischen Partei Frankreichs (PS) hat am Donnerstagabend nach einer hitzigen Debatte das Bündnis der Linksparteien für die Parlamentswahlen im Juni gebilligt. In dem Parteiparlament der Sozialisten stimmten knapp zwei Drittel der Delegierten dafür. Der Erste Sekretär der PS, Olivier Faure, sagte, damit sei klar, dass die Partei zum linken Block und nicht an die Seite von Präsident Emmanuel Macron gehöre.

Scholz kündigt Ukraine-Reise von Bundesaußenministerin Baerbock an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der Ukraine angekündigt. Baerbock werde "demnächst in der Ukraine sein", sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach dem Eklat um seine Ausladung durch Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Apr +1,9% (PROG: +1,8%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Apr +2,5% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Apr +0,4% gg Vm

SCHWEIZ

Arbeitslosenquote Apr 2,3% (März: 2,4%)

