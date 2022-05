Infineon legt am kommenden Montag (9. Mai) die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres (Ende 30. September) vor. Erstmals werden die Daten vom neuen Konzernchef Jochen Hanebeck vorgestellt, der im April das Ruder von Reinhard Ploss übernommen hat. Der Chipriese dürfte seinen Wachstumskurs zwar fortgesetzt haben. Das Tempo dürfte sich allerdings verlangsamt haben.Für das zweite Geschäftsquartal rechnet Infineon mit Erlösen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro, was einer Steigerung ...

