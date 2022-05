NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Senkung der Jahresziele bedeute etwa zehn Prozent Korrekturbedarf für die Markterwartung an das operative Ergebnis (Ebit), schrieb Analyst Piral Dadhania am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 02:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 02:12 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

