München - In München verdichten sich nach Angaben mehrerer Insider die Hinweise, dass der Landtagsabgeordnete Martin Huber neuer CSU-Generalsekretär werden könnte. Am Morgen wurde zudem sein seit zwei Jahren nicht mehr bearbeiteter Wikipedia-Eintrag auf den neuesten Stand gebracht.



Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass auf jeden Fall eine Frau Generalsekretärin werden solle. Söder will die Personalie um 11 Uhr bekannt machen. Die Neubesetzung war notwendig geworden, nachdem Stephan Mayer nach nur wenigen Wochen im Amt zurückgetreten war. Er hatte sich mit einem Journalisten um die seiner Meinung nach seine Persönlichkeitsrechte verletzende Berichterstattung gestritten und soll dabei verbal ausfällig geworden sein.

