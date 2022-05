Mercadolibre (WKN: A0MYNP) und der E-Commerce: Einige Investoren dürften gerätselt haben, was das neue Quartal bringt. Akteure wie Etsy oder Zalando enttäuschten schließlich bereits in diesem Markt. Aber Lateinamerika und ein allgemeiner Ansatz sind doch unterschiedlich zu kleineren Segmenten wie Handmade und Fashion. Sowie der westlichen Welt. Jedenfalls kann Mercadolibre mit seinen Zahlen für das erste Quartal überzeugen, was wir anhand eines Kurssprungs von ca. 5,5 % im späten US-Handel sehen. ...

