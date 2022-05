DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen mit deutlichen Verlusten - Tokio im Plus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zum Ende der Handelswoche uneinheitlich geschlossen. Während die meisten Handelsplätze deutliche Verluste verzeichneten, ging die Börse in Tokio mit einem leichten Plus aus dem Handel. Die Börsen folgten damit überwiegend der Wall Street, wo Konjunktursorgen für massive Verluste gesorgt und sämtliche Gewinne vom Mittwoch wieder mehr als zunichte gemacht hatten. Zugleich zogen auch die Marktzinsen wieder kräftig an.

Angesichts des volatilen Umfelds und der andauernden Unsicherheiten dürften die Anleger auch bemüht gewesen sein, Risiken vor dem Wochenende zu minimieren, hieß es.

In Tokio zeigte sich der Nikkei-Index nach anfänglichen Abschlägen gegen den Trend 0,7 Prozent fester. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass wegen einer dreitägigen feiertagsbedingten Handelspause die kräftigen gegenläufigen Kursausschläge an der Wall Street, an den japanischen Anleger vorbeigezogen waren, ohne dass diese reagieren konnten. Stützend wirkte auch der zum US-Dollar etwas schwächere Yen, wovon japanische Exportwerte profitierten.

Während Technologiewerte, die gewöhnlich sensibel auf Zinsentwicklungen reagieren, auch in Tokio von den schwachen US-Vorgaben belastet wurden, profitierten Energiewerte von Hoffnungen auf die Wiederinbetriebnahme von Kernreaktoren. Tokyo Electric Power machten daraufhin einen Kurssprung um 16 Prozent.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong knickte indessen im späten Handel um 3,7 Prozent ein. Technologiewerte standen hier unter starkem Verkaufsdruck. Berichten zufolge hat die US-Börsenaufsicht SEC mehr als 80 chinesische Unternehmen auf eine Liste gesetzt, denen möglicherweise ein Delisting in den USA droht. Meituan fielen um 4,7, Alibaba sogar um 6,9 Prozent. JD.com knickten um 6,6 Prozent ein, nachdem das Unternehmen bestätigt hatte, auf der Liste der SEC zu stehen.

Im chinesischen Kernland büßte der Schanghai-Composite 2,2 Prozent ein. Hangzhou Hikvision brachen um weitere 9,0 Prozent ein. Bereits am Vortag war die Aktie um 10 Prozent eingeknickt nach Berichten, die USA strebten Sanktionen gegen das im Bereich Überwachungstechnologie tätige Unternehmen an. Auch Rohstoffwerte verzeichneten Abschläge.

In Südkorea gab der Kospi 1,2 Prozent ab. Schwache Technologiewerte drückten auch hier. Doosan Fuel Cell sprangen indessen um 13 Prozent nach oben, nachdem das Parlament der Verabschiedung eines neuen Gesetzes zur verstärkten Nutzung von Wasserstoff-Energie einen Schritt nähergekommen ist.

Auch an der Börse in Sydney sorgten die kräftigen Verluste an der Wall Street für deutliche Verluste. Der S&P/ASX 200 verlor 2,2 Prozent. Der Technologiesektor büßte 4,6 Prozent ein.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.205,60 -2,2% -3,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.003,56 +0,7% -6,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.644,51 -1,2% -11,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.001,56 -2,2% -17,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.032,20 -3,7% -10,8% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.408,20 -1,7% -9,9% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.293,51 -1,5% +7,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.571,47 -0,7% +1,0% 11:00 BSE (Mumbai) 54.650,75 -1,9% -6,2% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do,9:40 % YTD EUR/USD 1,0505 -0,3% 1,0541 1,0593 -7,6% EUR/JPY 136,96 -0,2% 137,27 137,33 +4,7% EUR/GBP 0,8532 +0,0% 0,8530 0,8449 +1,5% GBP/USD 1,2314 -0,4% 1,2359 1,2535 -9,0% USD/JPY 130,41 +0,2% 130,21 129,71 +13,3% USD/KRW 1.273,78 +0,3% 1.269,64 1.258,50 +7,1% USD/CNY 6,6802 +0,4% 6,6558 6,6180 +5,1% USD/CNH 6,7117 +0,4% 6,6826 6,6485 +5,6% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8494 7,8490 +0,7% AUD/USD 0,7074 -0,6% 0,7114 0,7216 -2,6% NZD/USD 0,6406 -0,3% 0,6426 0,6509 -6,2% Bitcoin BTC/USD 36.386,15 -0,1% 36.436,78 39.586,55 -21,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,84 108,26 +0,5% 0,58 +48,3% Brent/ICE 111,48 110,90 +0,5% 0,58 +46,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.875,62 1.877,12 -0,1% -1,51 +2,5% Silber (Spot) 22,38 22,53 -0,7% -0,15 -4,0% Platin (Spot) 956,23 985,19 -2,9% -28,96 -1,5% Kupfer-Future 4,27 4,29 -0,3% -0,01 -4,1% ===

