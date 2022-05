Mit "Drive Pilot" bietet Mercedes ab sofort ein kostenpflichtiges System zum hochautomatisierten Fahren an. Das Ganze funktioniert allerdings nur in ganz bestimmten Situationen. Mercedes startet in Deutschland als erster Hersteller den Verkauf eines Systems zum hochautomatisierten Fahren, das komplett die Kontrolle im stockendem Verkehr auf der Autobahn übernehmen kann. Für die S-Klasse kostet es 5.000 Euro plus Mehrwertsteuer, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Beim Elektromodell EQS werden gut 7.400 Euro vor Mehrwertsteuer fällig, weil noch ein Fahrassistenzpaket ...

