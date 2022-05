DGAP-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Value-Holdings Aktiengesellschaft: Vorläufiges Jahresergebnis 2021



06.05.2022

VALUE-HOLDINGS AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2021 Die Value-Holdings AG hat im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erzielt. Die gute Entwicklung der Gesellschaft hat sich auch im 4. Quartal 2021 fortgesetzt. Bereits im Aktionärsbrief über die ersten neun Monate 2021 konnte der Vorstand von einem sehr erfreulichen Anstieg des Nettoinventarwerts um über 30 % auf 6,66 EUR pro Aktie berichten. Diese erfreuliche Entwicklung hat sich auch in den letzten drei Monaten des Jahres fortgesetzt. Der Nettoinventarwert ist per 31.12.2021 weiter auf 6,91 EUR gestiegen. Aufgrund der erfreulichen Wertentwicklungen im Portfolio wurden bei mehreren Investments die Kursziele erreicht. Der Vorstand hat deshalb einige, zum Teil langjährig gehaltene Positionen, mit gutem Ertrag verkauft. Die höchsten Gewinnbeiträge lieferten die Verkäufe von Audius, Deutz, SAF-Holland, Takkt und CAPCAD. Die Anteile an der nicht börsennotierten CAPCAD SYSTEMS AG wurden an einen strategischen Investor verkauft. Die hohen Gewinnrealisierungen führen zusammen mit den gestiegenen Dividendenerträgen zu dem erfreulichen Jahresergebnis. Die Value-Holdings AG wird nach erfolgter Prüfung des Jahresabschlusses und der Feststellung durch den Aufsichtsrat den Geschäftsbericht mit detaillierten Angaben zum Abschluss und zum Portfolio veröffentlichen und den Termin der Hauptversammlung bekanntgeben. Kontakt: Value-Holdings AG

Georg Geiger, Vorstand

Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg

Tel. 0821-575394 Die Value-Holdings AG ist eine HoIdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen die Value-Holdings Capital Partners AG und die Value-Holdings International AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen.



Über die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG, einem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Wertpapierinstitut, werden institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage nach der Value-Investing Strategie beraten.

