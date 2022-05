Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,der diesjährige 126. Deutsche Ärztetag, der vom 24. bis 27. Mai 2022 in Bremen tagt, fällt in politisch besonders herausfordernde Zeiten. Neben dem Krisenmanagement in der Corona-Pandemie und der Bewältigung der humanitären Folgen des Ukraine-Krieges muss sich die Bundesregierung endlich dringend zahlreichen Reformbaustellen im deutschen Gesundheitswesen widmen.Gerne möchten wir mit Ihnen bereits im Vorfeld wichtige Themen des Deutschen Ärztetages besprechen. Diese reichen von Reformen im Bereich der Krankenhausplanung und -vergütung über die Neuorganisation der Notfallversorgung, Strukturreformen im Öffentlichen Gesundheitsdienst bis hin zu effektiven Maßnahmen gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Gesundheitswesens.Unter dem Titel "Ärztlicher Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens" wird das Ärzteparlament Möglichkeiten und Wege diskutieren, wie die Rahmenbedingungen der ärztlichen Tätigkeit verbessert und damit auch die ärztliche Nachwuchsförderung unterstützt werden kann. In einem weiteren Schwerpunktthema wird sich der 126. Deutsche Ärztetag damit befassen, wie sich die Corona-Pandemie körperlich und seelisch auf Kinder und Jugendliche auswirkt und wie negative psychosoziale Folgen der Corona-Schutzmaßnahmen für Heranwachsende eingedämmt werden können.Über diese Themen sowie über weitere aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen wollen wir mit Ihnen diskutieren und laden Sie herzlich ein zurPressekonferenzam: Dienstag, 10. Mai 2022um: 12:00 UhrOrt: Hotel AlbrechtshofRaum "Jochen Klepper"Albrechtstr. 8, 10117 BerlinAls Gesprächspartner wird Ihnen Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, zur Verfügung stehen.Die Pressekonferenz wird auch als Online-Stream auf der Seite der BÄK (www.baek.de) zur Verfügung stehen. Ihre Fragen können Sie vorab (und während der PK) per E-Mail an online-pk@baek.de richten.Bitte teilen Sie uns per E-Mail (presse@baek.de) mit, ob Ihnen eine Teilnahme an unserer Pressekonferenz möglich ist.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5214911