Alphabet C-Puts mit 87% Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse ist die Alphabet C-Aktie (ISIN: US02079K1079) aus charttechnischer Sicht stark angeschlagen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Alphabet-Aktie markierte am 19. November 2021 ein Hoch bei 3.037,00 USD und schwenkte danach in eine volatile Seitwärtsbewegung ein. Die untere Begrenzung liegt bei 2.492,84 USD. Am 22. April 2022 fiel die Aktie unter diese untere Begrenzung ab. Damit wurde aus der Seitwärtsbewegung ein Doppeltop. Es ergab sich ein mittelfristiges Verkaufssignal. Dieses Signal zeigte auch sofort Wirkung. Es kam zu einem Rückfall auf 2.262,48 USD. Von dort aus erholte sich der Wert zwar, scheiterte gestern aber am Widerstand bei 2.452,38 USD.

Charttechnischer Ausblick: Das Chartbild der Alphabet-Aktie macht einen stark angeschlagenen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen zunächst bis ca. 2.152 USD und später in den Bereich um 2.042-1.999 USD abfallen. Das rechnerische Ziel aus dem Doppeltop liegt bei 2.042,82 USD. Bei 1.999 USD liegt das log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020. Damit sich das Chartbild wieder deutlich aufhellt, müsste die Alphabet-Aktie stabil über 2.492,84 USD ausbrechen. In diesem Fall wäre eine Erholung bis an das Abwärtsgap vom 08. April zwischen 2.592,35 USD und 2.675,05 USD oder an das Abwärtsgap vom 06. April zwischen 2.796,97 USD und 2.818,87 USD möglich."

Gibt die Alphabet C-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 2.324 USD notierte, in den nächsten Tagen auf 2.152 USD nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 2.300 USD

Der SG-Put-Optionsschein auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis 2.300 USD, Bewertungstag 15.7.22, BV 0,01, ISIN: DE000SH34SA3, wurde beim Alphabet C-Aktienkurs von 2.324 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,05 USD mit 1,29 - 1,32 Euro gehandelt.

Gibt die Aktie in den nächsten zwei Wochen auf 2.152 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 2,07 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 2.497,421 USD

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Put auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 2.497,421 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PD46W08, wurde beim Alphabet C-Kurs von 2.324 USD mit 1,70 - 1,75 Euro taxiert.

Wenn die Alphabet C-Aktie in nächster Zeit auf 2.152 USD nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 3,28 Euro (+87 Prozent) erhöhen - sofern die Alphabet C-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Alphabet C-Aktien oder von Hebelprodukten auf Alphabet C-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de