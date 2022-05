Der Ölpreis konnte am Mittwoch aus Sicht der Charttechnik aus einem Dreieck nach oben ausbrechen (siehe Chart unten) und so ein neues Kaufsignal generieren. In der Folge kam es zu weiteren Zugewinnen, aktuell notiert die Nordsee-Sorte Brent Crude Oil bei 111,39 US Dollar. Offene Longpositionen würden wir im Bereich um 103 USD mit einem StopLoss absichern. Brent Crude Oil Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung ...

