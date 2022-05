Die schwindelerregenden Energiepreise werden an den Börsen allgemein als große Belastung wahrgenommen. Wie immer gibt es inmitten der Krise aber auch Gewinner, und dazu zählt zweifelsohne der Mineralölkonzern Shell. Jener öffnete kürzlich seine Bücher und erfreute die Anleger dabei mit einem Rekordgewinn.Ganze 9,13 Milliarden USD konnte Shell (GB00BP6MXD84) an Gewinn verbuchen und damit die Erwartungen der Analysten mehr als deutlich übertreffen. Die rechneten eigentlich "nur" mit Gewinnen in Höhe von 8,67 Milliarden Euro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...