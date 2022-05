Die börsennotierte Photon Energy hat ein weiteres PV-Kraftwerk in Ungarn mit 1,4 MW Leistung realsiert. Der Solarstrom wird am Großmarkt wettbewerbsfähig verkauft. Die tschechische Photon Energy hat ein weiteres Photovoltaiok-Kraftwerk in Ungarn gebaut. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio an Photovoltaikanlagen auf rund 92 Megawatt (MW). Wie Photon Enery mitteilte, hat die Tochter Photon Energy Solutions HU Kft. ihr zweites Photovoltaik-Kraftwerk in der Nähe der Gemeinde Tolna, Ungarn, ...

