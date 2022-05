MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das erste Quartal des Chemiekonzerns habe von der Stärke bei Ergebnissen und Preissetzungsmacht gezeugt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Eckdaten schon bekannt waren, habe sich Überraschungswert aber in Grenzen gehalten. Das zweite Quartal dürfte ebenfalls sehr stark ausfallen, die Nachfrage im zweiten Halbjahr aber nachlassen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 08:50 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

