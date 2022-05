Die deutsche Finanzaufsicht Bafin legt Richtlinien zur Einstufung nachhaltiger Fonds auf unbestimmte auf Eis. In Österreich bleibt alles wie es ist, weil laut Finanzmarktaufsicht solch ein ESG-Leitfaden garnicht geplant war. Zukünftig sollen also in Deutschland wieder verstärkt Anleger und nicht der Regulator beurteilen, ob und in welcher Form ein Fonds nachhaltig ist. Das Umfeld hat sich mit dem ...

