DJ IAV eröffnet Prüfzentrum in Heimsheim

DGAP-Media / 2022-05-06 / 11:30 Besonderer Eyecatcher: Ein Rennwagen der Formula Student auf dem brandneuen EMV-Prüfstand. IAV eröffnet Prüfzentrum in Heimsheim

Elektrische Fahrzeugkomponenten im Fokus

06.05.2022: Nach nur einem Jahr Bauzeit hat IAV das neue Prüfzentrum für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in Heimsheim, nahe Stuttgart, feierlich eröffnet. Neben Kunden aus der Region und Partnern aus der Branche, nahm auch Berthold Frieß, Ministerialdirektor im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg an der Zeremonie teil. In Heimsheim bildet IAV jetzt die komplette Palette der erforderlichen EMV-Messungen ab - alles unter einem Dach.

E-Mobilität, Fahrzeugvernetzung und immer leistungsfähigere Assistenzsysteme auf dem Weg zum autonomen Fahren: Die Zahl elektronischer Bauteile in Fahrzeugen steigt rasant, und damit auch der Bedarf an Testkapazitäten zur Überprüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit. Der Tech Solution Provider IAV hat diese Entwicklung mit dem Bau eines eigenen EMV-Prüfzentrums antizipiert.

Vor Ort werden auf zwei in unterschiedlichen Hallen untergebrachten Prüfständen komplette Fahrzeuge oder Komponenten, wie etwa elektrische Achsen oder Hybridgetriebe mit modernster Prüftechnik untersucht. Die Tests liefern Erkenntnisse darüber, ob die einzelnen Komponenten im Fahrzeug auch dann ihren Dienst tun, wenn sie von außen mit einem elektromagnetischen Feld in Berührung kommen (Störfestigkeit). Darüber hinaus wird kontrolliert, ob ihre eigene Emission an elektromagnetischen Signalen ein Problem für andere verbaute Komponenten darstellt.

IAV-CEO Matthias Kratzsch gab bei der Eröffnung einen Ausblick auf die weiteren Vorhaben des Berliner Unternehmens: "Heimsheim wird für IAV zu einem wichtigen Zentrum. Neben der EMV-Halle entstehen hier weitere Prüfplätze und Werkstätten sowie ein Büro- und Schulungsgebäude mit 370 Arbeitsplätzen. Der zusätzliche Gebäudekomplex wird zum Frühjahr 2023 fertiggestellt - ein Bekenntnis zur Region und zu unserer Rolle als starker Partner und Dienstleister für unsere Kunden, und als attraktiver Arbeitgeber", sagte IAV-CEO Matthias Kratzsch.

"An diesem Ort kommt zusammen, was zusammengehört. Nämlich die bedeutenden Automobilhersteller in unserem Bundesland "The Länd" und auf der anderen Seite IAV mit dem modernen Prüfzentrum, das für die Weiterentwicklung der automobilen Technologie steht", verdeutliche Berthold Frieß, Ministerialdirektor im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg.

Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie hatten die Anwesenden die Möglichkeit, sich die Anlage mit ihren Prüfständen aus nächster Nähe anzuschauen. IAV-Ingenieur:innen gaben in Gruppenführungen Auskunft über technische Details und die Testabläufe.

Ein Highlight des Events war ein Rennfahrzeug der Formula Student. Der elektrisch angetriebene Bolide thronte auf dem um 360 Grad drehbaren Prüfstand, auf dem künftig überwiegend normale Straßenfahrzeuge unter die Lupe genommen werden. (von links nach rechts) Dr. Uwe Reinhardt, Fachbereichsleiter Vehicle Systems & Electronics bei IAV, Matthias Kratzsch, IAV-CEO, Berthold Frieß, Ministerialdirektor im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg und Dr. Uwe Horn, CHRO bei IAV, eröffneten das neue EMV-Prüfzentrum. Das neue EMV-Prüfzentrum von IAV in Heimsheim. Über IAV:

IAV ist mit mehr als 7.600 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Engineering-Partner der Automobilindustrie. Das Unternehmen entwickelt seit über 35 Jahren innovative Konzepte und Technologien für zukünftige Fahrzeuge und setzte 2021 ca. 863 Mio. Euro um. Zu den Kunden zählen weltweit alle namhaften Automobilhersteller und Zulieferer. Neben Fahrzeug- und Antriebsentwicklung ist IAV bereits frühzeitig in die Elektromobilität und das autonome Fahren eingestiegen und ist heute einer der führenden Entwicklungsdienstleister auf diesen Gebieten. Neben den Entwicklungszentren in Berlin, Gifhorn und Chemnitz/Stollberg verfügt IAV über weitere Standorte u.a. in München, Sindelfingen und Ingolstadt sowie in Europa, Asien als auch in Nord- und Südamerika. Firmensitz ist Berlin.

