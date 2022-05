Der deutsche Autokonzern wird 4 Milliarden Euro für die Fabriken in Navarra und Barcelona und 3 Milliarden für die Produktion von Batterien in Sagunto (Valencia) bereitstellen. Fast Forward wird weitere 3 Milliarden Euro investieren und Iberdrola zudem 500 Millionen Euro in die Entwicklung und Installation einer Photovoltaik-Anlage in Sagunto.von pv magazine Spanien Es ist die größte Investition in der Industriegeschichte Spaniens. Mit diesen Worten kommentierte Herbert Diess, Vorstandschef des Volkswagen (VW)-Konzerns, die Investition von 10 Milliarden Euro, die der deutsche Autokonzern und Fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...