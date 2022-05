Mainz (ots) -Geld, Freiheit, Glück - Network-Marketing-Firmen werben in sozialen Netzwerken mit großen Versprechen. Manche nutzen rechtliche Grauzonen und agieren an der Grenze zur Illegalität. Dies zeigt die ZDFinfo-Dokumentation "Schnell online Geld verdienen: Influencer, Netzwerke und leere Versprechen" am Donnerstag, 12. Mai 2022, 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist der Film von Christoph Brügmann und Nera Smiljanic zwei Jahre lang verfügbar.Im Unterschied zum klassischen Direktvertrieb werden Kunden beim Network-Marketing angehalten, als selbstständige Vertriebspartner neue Kunden anzuwerben. Solche Vertriebspartner werden auf Social-Media-Plattformen zu Influencerinnen und Influencern und rekrutieren mit oft zweifelhaften Versprechen weitere Mitglieder. Der Job bietet zum Beispiel - so wird suggeriert - neben flexiblen Arbeitszeiten ein hohes Einkommen und ein erfülltes Leben.Ob Nahrungsergänzungsmittel, Trading-Angebote oder Cashback-Karten - der Film zeigt, wie dünn die Grenze zwischen legalem Network-Marketing und der illegalen progressiven Kundenwerbung sein kann. Er legt offen, wie Firmen rechtliche Graubereiche für sich nutzen und wie wenig Kontrolle die deutschen Behörden über das Geschäftsmodell haben.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schnellonlinegeldverdienen"Schnell online Geld verdienen: Influencer, Netzwerke und leere Versprechen" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/verbraucher/makro/wirtschaftsdokumentation-schnell-online-geld-verdienen-100.html (https://www.zdf.de/verbraucher/makro/wirtschaftsdokumentation-schnell-online-geld-verdienen-100.html)ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5215180