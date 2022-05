Elon Musk und Twitter - es vergeht kaum ein Tag ohne neue Entwicklungen auf diesem Gebiet. Nun heißt es, Musk soll vorübergehend sogar den CEO-Posten bei Twitter übernehmen. Laut CNBC-Reporter David Faber wird Elon Musk voraussichtlich vorübergehend die Rolle des CEO bei Twitter übernehmen, sobald sein Kauf des Unternehmens abgeschlossen ist. Faber erklärte, Musk habe diese Pläne in Präsentationen vor möglichen Geldgebern für die Übernahme detailliert beschrieben. Angeblich will er den Posten "für wenige Monate" übernehmen, heißt es in einem CNBC-Bericht. Journalis...

