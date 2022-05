Dublin (ots) -Horizon Therapeutics plc (Nasdaq: HZNP) hat heute die Einführung des RAREis Global Advocate Grant (Zuschuss für Patientenvertretungen weltweit) angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Programm zur Unterstützung der Gemeinschaft für seltene Erkrankungen durch die Bereitstellung finanzieller Hilfen für US-amerikanische und globale Patientenvertretungen, die daran arbeiten, die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu fördern, darüber aufzuklären und diese zu decken.Da mehr als 7.000 bekannte seltene Erkrankungen über 400 Millionen Personen weltweit betreffen, besteht ein erheblicher Bedarf an Innovationen für seltene Erkrankungen. Der RAREis Global Advocate Grant soll eine positive Veränderung in der Gemeinschaft für seltene Erkrankungen bewirken.Im Jahr 2022 haben bis zu 30 Patientenvertretungen einen Anspruch auf einen einmaligen Zuschuss von 5.000 $. Um sich für diesen zu qualifizieren, müssen die Organisationen einen Antrag einreichen. Horizon ist für das Bewerbungsverfahren, die Auswahl sowie für die Verteilung der Zuschüsse verantwortlich. Die Anträge werden auf Grundlage der Bedürfnisse bewertet, die von jeder sich bewerbenden Patientenvertretungsorganisation beschrieben werden, sowie auf der Grundlage der potenziellen Auswirkungen des Zuschusses. Weitere Informationen erhalten Sie unter RAREisCommunity.com/Grant (https://www.rareiscommunity.com/rareis-global-advocate-grant/). Die Anträge können von Montag, dem 2. Mai, bis Freitag, den 3. Juni 2022 eingereicht werden. Die Begünstigten werden im Juni bekannt gegeben und die Zuschüsse im Juli 2022 ausgezahlt."Der Ansatz von Horizon besteht darin, zuzuhören, zu lernen und die Herausforderungen der Gemeinschaft für seltene Erkrankungen zu verstehen, um letztlich Patienten dabei zu helfen, sich besser aufzuklären, miteinander in Kontakt zu treten und die bestmögliche Versorgung zu suchen," so Matt Flesch, Vizepräsident, Kommunikation und Patientenvertretung, Horizon. "Neue Wege für die Unterstützung der Gemeinschaft zu finden ist die treibende Kraft hinter dem, was wir jeden Tag tun und der RAREis Global Advocate Grant wird kleineren, vereinzelten gemeinnützigen Organisationen dabei helfen, ihre Gemeinschaften besser aufzuklären und einzubeziehen."Der RAREis Global Advocate Grant ist die neueste Erweiterung des RAREis Programms von Horizon (https://rareiscommunity.com), das sich dafür einsetzt, das Leben mit einer seltenen Erkrankung zu verbessern, indem viele Organisationen unterstützt werden, die wichtige Programme und Dienstleistungen für Personen mit seltenen Erkrankungen anbieten. Zu den anderen RAREis Programmen gehören die RAREis Playlist (https://singmeastory.org/corporate_sponsors/horizon-therapeutics-rareis-playlist), der RAREis Adoption Fund (Adoptionsstiftung) (https://giftofadoption.org/rareis/) und das RAREis Scholarship (Stipendium) (https://everylifefoundation.org/rare-scholarship/).Über RAREisIm Februar 2017 führte Horizon das RAREis Programm ein, das darauf abzielt, die Stimmen, Gesichter und Erfahrungen von Personen mit seltenen Erkrankungen in den Fokus zu stellen und Programme und Ressourcen für die Gemeinschaft für seltene Erkrankungen hervorzuheben. Das Programm ist mit einer Instagram (https://www.instagram.com/rareis___/)-Seite und einer Website verbunden, die Fotos und Geschichten von Personen darstellen, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind, und Elemente der Erfahrung ihrer Patienten, Pflegekräfte oder Vertreter verdeutlichen. Für weitere Informationen besuchen Sie die RAREis Instagram (https://www.instagram.com/rareis___/)- oder Facebook (https://www.facebook.com/RAREisUS)-Seite oder die Website unter www.RAREisCommunity.com (https://www.rareiscommunity.com/).Über HorizonHorizon konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten, die die kritischen Bedürfnisse von Menschen, die an seltenen, Autoimmun- und schweren Entzündungskrankheiten leiden, decken. Unsere Pipeline ist zielgerichtet: Mit wissenschaftlichen Fachkenntnissen und Mut bieten wir Patienten klinisch relevante Therapien. Wir sind davon überzeugt, dass Wissenschaft und Mitgefühl zusammen Leben verändern können. Weitere Informationen darüber, wie wir unser Möglichstes tun, um Leben zu verbessern, finden Sie auf unserer Website www.horizontherapeutics.com. Sie können uns auch auf Twitter (https://twitter.com/HorizonNews), LinkedIn (https://ie.linkedin.com/company/horizontherapeutics), Instagram (https://www.instagram.com/horizontherapeutics/) und Facebook (https://www.facebook.com/HorizonTherapeutics).Pressekontakt:U.S. Medienkontakt:Michelle RivasSeniormanagerin, Produktkommunikationmedia@horizontherapeutics.comAgenturkontakt Deutschland:Franziska SchmidtAccount Manager, fischerAppelt, relations GmbHfranziska.schmidt@fischerappelt.deOriginal-Content von: Horizon Therapeutics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162810/5215215