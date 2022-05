Leipzig (ots) -Kann ein Neuanfang gelingen, ohne dass führende Köpfe der Partei ausgewechselt werden? Wie sollen die Problemfragen nach Waffenlieferungen, NATO-Mitgliedschaft und Bundeswehr-Aufrüstung diskutiert und letztendlich entschieden werden? Was soll zum "Markenkern" der Partei werden? Fragen wie diese diskutiert das Publikum mit verantwortlichen Politikern und einer Politikwissenschaftlerin bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Montag, 9. Mai, 20.15 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist und 22.10 Uhr im MDR- Fernsehen.Der Diskussion, in der von Andreas Menzel und Lars Sänger moderierten Sendung, stellen sich:- Prof. Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin, Universität Leipzig- Prof Benjamin-Immanuel Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei- Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter für DIE LINKE, Fraktionsvorsitzender der Stadtratsfraktion DIE LINKE in Leipzig"Aktuell hat DIE LINKE den Kontakt zu den Wählern verloren, die Themen und die Sprache der Partei gehen an den Menschen vorbei", so das Urteil der Politikwissenschaftlerin Prof. Astrid Lorenz von der Uni Leipzig. Auch Thüringens Staatskanzleiminister Prof. Benjamin-Immanuel Hoff stellt seiner Partei kein gutes Zeugnis aus: "Wir müssen die politische Kultur ändern und es schaffen, unsere internen Konflikte zu lösen."Sören Pellmann, der Leipziger Linke, der bei der letzten Bundestagswahl eines der drei Direktmandate für seine Partei holte, fordert: "Der Gebrauchswert der Linken muss sich in Zukunft wieder erhöhen." Er stimmt mit Bodo Ramelow überein, dass aktuell keine inhaltliche Linie der Partei zu erkennen ist, ja, nicht einmal ein "Markenkern". So setzen viele LINKE-Mitglieder ihre Hoffnungen auf einen Neuanfang im Juni auf dem Erfurter Parteitag."Fakt ist! Aus Erfurt: Eingeholt und Überholt - DIE LINKE in der Krise"Montag, 09.05.2022, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 09.05.2022, 22.10 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt,Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5215248