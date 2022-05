Wer in schwierigen Börsenzeiten einfach den Kopf einzieht und abwartet, verpasst möglicherweise tolle Einstiegmöglichkeiten bei Top-Unternehmen. Darum gehen die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich in Folge 30 des einfach börse-Podcasts den Besonderheiten des antizyklischen Investierens auf den Grund. Sie zeigen auf, was es zu beachten gilt, wenn man sich als Anleger gegen den Strom stellt, auf welche Kennzahlen es ankommt und warum Geduld ein entscheidender Faktor ist.einfach börse ...

