Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung im März zeigt sich die Aktie von Bunker Hill Mining unbeeindruckt vom Umfeld an den Aktienmärkten. Der Silber-Zink-Wert profitiert wohl von der Coolness und der Erwartung seiner Aktionäre.

Bunker Hill-Aktie hält sich stabil

Eine stabile Aktionärsbasis aufzubauen ist gerade für Nebenwerte extrem wichtig. Coole Investoren geraten nicht in Panik, wenn die fundamentale Entwicklung eines Unternehmens stimmt. Gut zu beobachten ist das derzeit bei Bunker Hill Mining (0,28 CAD | 0,19 Euro; US1206132037). Die Kanadier haben im März ihre Finanzierung für den Bau der gleichnamigen MIne in Idaho mittels einer Kapitalerhöhung zusammenbekommen. Seither hält sich der Wert stabil, aber knapp unter dem Platzierungspreis der neuen Aktien (siehe hier). Die Investoren setzen darauf, dass das Management demnächst dem Bau die Silber-Zink-Mine das Go erteilt.

