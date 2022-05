Der EuroStoxx50 gab am späten Vormittag um 1,3 Prozent auf 3648,21 Zähler nach.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Sog der Wall Street deutlich verloren. So dramatisch wie in den USA fielen die Verluste zwar nicht aus. Allerdings hatten die europäischen Börsen mit den Verlusten am Vortag nach einer starken Eröffnung einen Teil der Entwicklung bereits vorweggenommen. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 1,3 Prozent auf 3648,21 Zähler nach.

