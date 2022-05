Die Gemeinde Bunfeld in Unterfranken will einen 125 MW starken Solarpark bauen. Die Bürgerenergiegenossenschaft will außerdem ein örtliches Wärmenetz und E-Ladesäulen errichten. Die Gemeinde Bundorf im Landkreis Hassberge in Unterfranken will den bis dato größten Bürgersolarpark in Deutschland bauen. Das teilte Projektentwickler MaxSolar mit. Demnach hat sich die Gemeindevertretung von Bundorf einstimmig für einen 125 MWp (Megawatt Spitzenleistung) starken Solarpark des bayerischen Solarunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...