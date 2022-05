Die Berkshire-Hauptversammlung in Omaha wurde am vergangenen Wochenende wieder zum Mekka für die Finanzbranche. Wall Street-Expertin Sandra Navidi erklärt bei w:o TV, was diese Faszination ausmacht.Der Investmentansatz des Altmeisters wird seit Jahrzehnten bewundert, analysiert und nachgebaut. Buffett habe es geschafft, sich selbst und sein Konglomerat Berkshire Hathaway zu einer Marke zu machen, ...

