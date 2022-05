Den hohen Strompreisen zum Trotz: Im Energiesektor haben die Analysten von Morgan Stanley folgende Aktien als Outperformer identifiziert. Top-Picks.

"Wir glauben, dass alle Schlüsselkomponenten der Strommärkte - Verknappung von Angebot und Nachfrage, anhaltend höhere Gaspreise, strukturell höhere Kohlenstoffpreise und die Energiepolitik - einen längerfristig besseren Ausblick implizieren", sagt der leitende Analyst von Morgan Stanley Robert Pulleyn laut CNBC.



Ein Top-Pick: Das dänische Energieunternehmen Ørsted ist Weltmarktführer im Bereich der Offshore-Windenergie. Laut CNBC geht die Bank davon aus, dass Ørsted seine Führungsposition in diesem Sektor in Bezug auf Marktanteil, absolutes Wachstum und Marktwahrnehmung behalten wird. Obwohl die Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien in diesem Jahr schwach performt hätten, sei für das zukünftige Wachstumspotenzial Luft nach oben. Die Bank erhöhte das Kursziel auf 1.000 Dänische Kronen, am 4. Mai lag die Aktie noch bei 750 Dänischen Kronen. Das wäre eine Steigerung von 25 Prozent.



Außerdem favorisiert die Bank die RWE-Aktie. Morgan Stanley prognostiziert für das deutsche Energieunternehmen in den Jahren 2022 und 2023 44 Prozent mehr Gewinn, als bei den durchschnittlichen Prognosen aller Analysten, die die Aktie beobachten. Engagements im Energiesektor und die neue europäische Energiepolitik seien der Grund für eine höher angesetzte Gewinnspanne. Die Bank legt ein Kursziel von 50 Euro für die Aktie fest - ein Aufwärtspotenzial von 22 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs von 41 Euro am 4. Mai.



Die Bank stellte fest, dass die Strompreise in Europa in den letzten zwölf Monaten um 150 bis 300 Prozent gestiegen sind. CNBC schreibt, Morgan Stanley gehe von anhaltenden hohen Strompreisen in den nächsten fünf Jahren aus.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0007037129,DK0060094928