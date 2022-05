Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Teamviewer zu erkennen. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent auf der Anzeigetafel. Damit kostet ein Anteilsschein nun 12,82 EUR. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Teamviewer erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund fünf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Top liegt bei 13,45 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 16,88 EUR verläuft. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...