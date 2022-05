Gold Lion Resources Inc. meldete gestern die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung mit 1000173975 Ontario Inc. ("OntarioCo") im Hinblick auf eine geplante Transaktion, bei der das Unternehmen alle emittierten und ausstehenden Wertpapiere von OntarioCo erwerben würde.



Der wichtigste Vermögenswert und das wichtigste Unternehmen von OntarioCo ist die Beteiligung am Mineralgrundstück Black Lake, das sich in Saskatchewan befindet.



Gemäß der vorgeschlagenen Transaktion wird das Unternehmen Stammaktien an die Inhaber von Stammaktien von OntarioCo ausgeben, und zwar zu einem Preis pro Aktie, der entweder (i) $ 0,05 oder (ii) dem gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange zulässigen Mindestpreis entspricht, wobei der Gesamtbetrag der Zahlung von den Parteien unter Bezugnahme auf eine noch ausstehende Bewertung von OntarioCo bestimmt und einvernehmlich festgelegt wird; er wird sich voraussichtlich im Bereich von $ 500.000 bis $ 1.000.000 bewegen.



