Eine Krypto-Regulierung, die Innovation, Arbeitsplätze, Datenschutz und finanzielle Freiheit fördert - das wünschen sich die über 2.000 Unterzeichner:innen eines offenen Briefes an EU-Politiker:innen. Mehrere Wochen feilten Unternehmer:innen und Interessierte aus der Krypto-Welt an dem gemeinsamen Schriftstück, das sich an Entscheider:innen in den EU-Institutionen richtet, die in den kommenden Wochen im Trilog über aktuelle Gesetzesentwürfe für die Regulierung des Kryptomarktes entscheiden werden. Damit versucht die EU, Regeln für den sich entwickelnden dezentralen Finanzmarkt (Defi) ...

