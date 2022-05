Am Donnerstag ist der US-Aktienmarkt deutlich unter die Räder gekommen: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 beendeten den Handelstag mit starken Kursverlusten. Doch obwohl der S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf die schlechteste Performance in den ersten vier Monaten eines Jahres seit 1939 verzeichnet, ist der Ausverkauf nach Ansicht der Bank of America noch nicht zu Ende. In der Woche vor der Sitzung der US-Notenbank Fed zogen Anleger Gelder aus allen Anlageklassen ab. Laut der Bank of America ...

