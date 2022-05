Nasdaq-Kontrakte auf tiefstem Stand seit März 2021 Der Technologieindex US100 ist unter die wichtige Unterstützungsmarke von 13.000 Punkten gefallen, die in den letzten Tagen sowie im Februar und März mehrfach getestet wurde. Die Eröffnung an der Wall Street bringt zusätzliches Volumen in den Markt, obwohl dies wahrscheinlich mit einer weiteren Auflösung der Marktpositionen zusammenhängen könnte. Die nächste wichtige Unterstützung findet sich bei 12.250 Punkten, wo sich die Tiefststände vom März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...