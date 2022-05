Die Aktie des Sportartikelherstellers Under Armour rauscht nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ab. Das Unternehmen hat massiv mit Problemen in der Lieferkette und pandemiebedingten Ausfällen in China zu kämpfen. Die Aktie ging folglich kurz nach US-Börsenstart um rund 24 Prozent in die Knie.Der Turnschuh- und Bekleidungshersteller gab am Freitag einen enttäuschenden Ausblick für sein Geschäftsjahr 2022/23. Obendrauf kommt ein unerwarteter Verlust für die drei Monate bis zum 31. März. Aber ...

