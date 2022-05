Berlin (ots) -Zur Forderung von Hamburgs SPD, Grünen und CDU, den 8. Mai als offiziellen Gedenktag einzuführen, sagt AfD-Fraktionsvize in der Hamburgischen Bürgerschaft und Mitglied im AfD-Bundesvorstand, Dr. Alexander Wolf:"Anders als die Altparteien sehen wir den 8. Mai 1945 als einen sehr ambivalenten Schicksalstag in der deutschen Geschichte. Für die Opfer des Nationalsozialismus ist es zweifellos ein Tag der Befreiung, für viele Deutsche hingegen ein Tag der Niederlage und des Zusammenbruchs. Als offizieller Gedenktag, wie vormals in der DDR, ist der 8. Mai daher denkbar ungeeignet; diese alte Forderung von Linkspartei und Gewerkschaften lehnen wir ab."Unser Grundgesetz ist unser aller Schatz. Und unser aller Verantwortung.https://www.gemeinsam-fuer-das-grundgesetz.de/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5215650