Woburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Mit mehr als 1.100 Original-Schriftentwürfen und dem Fachwissen renommierter Branchenführer löst Monotype Designaufgaben für globale MarkenMonotype (https://www.monotype.com/) gab heute, sechs Monate nach der Ankündigung der Übernahme von Hoefler&Co, einer bekannten Font Foundry mit Sitz in New York City, ein Update heraus. Hoefler&Co ist für einige der beliebtesten Schriften der Welt verantwortlich, darunter Gotham, Knockout (https://www.typography.com/fonts/knockout/overview), Mercury, Sentinel, Chronicle, Decimal (https://www.typography.com/fonts/decimal/overview) und Archer (https://www.typography.com/fonts/archer/overview). Die gesamte Bibliothek von Hoefler&Co steht der kreativen Gemeinschaft weiterhin über typography.com zur Verfügung. Jetzt ist sie auch für globale Marken über Monotype Fonts (https://www.monotypefonts.com/) zugänglich, das die weltweit größte Sammlung preisgekrönter Schriften, das Know-how der gefragtesten Foundries und Schriftdesigner sowie ein zuverlässiges und sicheres Schriftmanagement vereint."Die Schlüssel zu einer Schriftbibliothek wie Hoefler&Co zu erhalten, ist eine besondere Erfahrung", sagte Ninan Chacko, CEO von Monotype. "Das Werk ist einfach atemberaubend, voll von ikonischen, exquisiten Designs, die in der ganzen Welt bewundert werden, und wir nehmen unsere Rolle als Verwalter dieser Bibliothek sehr ernst. Es war ein Privileg, das Team von Hoefler&Co bei Monotype willkommen zu heißen und ihre Arbeit mit unseren Kunden zu teilen."Die Akquisition hat der Bibliothek von Hoefler&Co neue Wege eröffnet, indem sie diese Schriften den Kunden von Monotype Fonts aus einer Reihe von Branchen zur Verfügung stellt, darunter die Unterhaltungsindustrie, Verbraucherprojekte, die Automobilindustrie und philanthropische Bereiche. LSC Communications und Panera Bread sind nur einige von vielen branchenführenden Marken, die bereits Hoefler&Co-Schriften über Monotype Fonts einsetzen und damit ihren Kundenerlebnissen im Rahmen einer einzigen Vereinbarung neue visuelle Ausdrucksebenen verleihen.Monotype hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, durch die Hoefler&Co-Bibliothek kritische Anliegen zu unterstützen. Letzten Monat gab Monotype eine Partnerschaft mit Lippincott bekannt, um die Markenidentität für NYC Pride, das Markenzeichen von Heritage of Pride, mit einem anerkannten Erbe der Einheit, des Protests, des Engagements und des Spaßes, neu zu gestalten. Monotype stellte zwei Schriften, Knockout und Gotham, aus der Bibliothek von Hoefler&Co zur Verfügung.Knockout und Gotham verleihen der neuen visuellen Identität ein kühnes und direktes, aber dennoch warmes Erscheinungsbild, das mit dem neuen Markenziel der Gruppe übereinstimmt: "Jede LGBTQIA-Person zu inspirieren und zu befähigen, ihre Wahrheit mit Stolz zu lieben und zu leben." Monotype ist begeistert, dass sich diese beiden ausdrucksstarken Schriften für diese Sache einsetzen.Die größte Foundry der Welt wird noch erfahrener.Als Teil der Übernahme (https://www.monotype.com/company/news/monotype-announces-acquisition-iconic-type-foundry-hoeflerco) im September 2021 wurde das Team von Hoefler&Co in Monotype integriert, wodurch das Monotype-Studio um einen soliden Erfahrungsschatz und Branchenkenntnisse erweitert wurde. Seitdem hat das Team im gesamten Unternehmen und bei wichtigen Markenkunden viel erreicht.Das integrierte Studio-Team arbeitet nun an drei spannenden Schriftveröffentlichungen im Laufe des Jahres 2022, die die ersten Hoefler&Co-Schriften sein werden, die als Teil von Monotype fertiggestellt werden."Als wir Hoefler&Co erwarben, wussten wir, dass wir mehr als nur eine erstaunliche Bibliothek von Schriften bekommen würden", sagte Chacko. "Das Team von Hoefler&Co bringt unschätzbare Talente und Kenntnisse zu Monotype, und wir könnten nicht dankbarer sein, sie hier zu haben.""In den letzten dreizehn Jahren habe ich bei Hoefler&Co mit Menschen zusammengearbeitet, die überragende Kenntnisse und eine große Leidenschaft für die Typografie haben und die ihre wesentliche Rolle im Design ernst nehmen. Mit dem Übergang zu Monotype ist diese Zahl noch gestiegen", so Brian Hennings, Creative Director bei Monotype. "Es gibt hier so viele Menschen, die die Schrift leben und atmen, die über sie sprechen und schreiben wollen, die sie schätzen und die ihr Leben damit verbringen, sie herzustellen. Ich fühle mich geehrt und bin stolz darauf, unter solchen Talenten zu sein.""Nach so vielen Jahren im kleinen, aber feinen Team von Hoefler&Co war der Wechsel zu Monotype eine große Umstellung, und es ist ein Privileg, mit der freundlichen, einladenden und talentierten Gruppe von Menschen zusammenzuarbeiten, die das Monotype Studio ausmachen", fügt Sara Soskolne, Creative Type Director bei Monotype, hinzu. "Es ist für mich auch von Bedeutung, unserer Bibliothek zu helfen, dieses breitere Publikum zu erreichen und zu fördern."Monotype schafft weiterhin Werte für die Schriftbranche, für Marken und für die Design-Community. Wenn Sie eine Foundry sind und darüber sprechen möchten, wie Sie Ihre Typografie zugänglicher machen können, kontaktieren Sie uns bitte unter acquisitions@monotype.com.Informationen zu MonotypeMonotype schafft mit Schrift, Technologie und Know-how Marken, die etwas aussagen. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Foundries zusammen, um den weltweit umfangreichsten Bestand an hochwertigen Schriften zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.monotype.com.Folgen Sie Monotype auf Twitter, Instagram und LinkedIn.Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc. und kann auch in anderen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.©2022 Monotype Imaging Holdings Inc. 