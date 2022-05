BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS) rechnet mit weiter steigenden Getreidepreisen aufgrund des Kriegs in der Ukraine. "Mit Blick auf die Kostensituation und die Steigerungen in allen relevanten Bereichen sind weitere Preissteigerungen wahrscheinlich", sagte eine Verbands-Sprecherin dem Nachrichtenportal BW24. "Es ist keine Entspannung in Sicht - das verfolgen die Unternehmen der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft mit großer Sorge", hieß es am Freitag.

Demnach habe etwa eine Tonne Weizen vor einem Jahr an der Pariser Börse 195 Euro gekostet. "Aktuell sind die Preise mit über 400 Euro pro Tonne um ein Vielfaches höher."/maa/DP/men