Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 06.05.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 667 internationalen Medien
Timing ist jetzt alles: Die heute perfekte Kaufgelegenheit vor 500% Rebound?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DL31 ISIN: US26142V1052 Ticker-Symbol: IK1 
Berlin
06.05.22
08:05 Uhr
13,714 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DRAFTKINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DRAFTKINGS INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DRAFTKINGS
DRAFTKINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DRAFTKINGS INC13,7140,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.