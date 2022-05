Singapur (ots/PRNewswire) -Vantage, der internationale Multi-Asset-Broker, hat zusammen mit dem McLaren MX Extreme E Team seine neueste Videokampagne zum Muttertag vorgestellt. Die Kampagne würdigt die weiblichen Vorbilder, die McLarens erste weibliche Fahrerin, Emma Gilmour, unterstützt und geprägt haben.Im Mittelpunkt des Videos steht die in Neuseeland geborene Gilmour und es ist ein Tribut an ihre Mutter, eine Unterstützerin der ersten Stunde.Gilmour ist sich ihrer Position als weibliches Vorbild in einer von Männern dominierten Welt bewusst: Sie war die erste und bisher einzige Frau, die 2016 eine Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen hat, und sie tritt als erste weibliche Fahrerin von McLaren Racing in der Extreme-E-Meisterschaftsserie an."Meine Mutter ist eine meiner größten Unterstützerinnen", sagt Gilmour. "Sie war bei all meinen Erfolgen und Enttäuschungen immer für mich da. Sie ermutigte mich, meine Träume zu verfolgen und hat mir auf jede erdenkliche Weise geholfen, sie zu verwirklichen. An diesem Tag, aber auch an allen anderen Tagen, bin ich ihr dankbar für ihre grenzenlose Liebe und Unterstützung.""In unserem Streben nach einer idealen Zukunft waren Frauen schon immer das wichtigste Teil des Puzzles. Dies ist unsere bescheidene Geste, den wichtigsten Frauen in unserem Leben - unseren Müttern - unsere Wertschätzung zu zeigen", sagt Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer, Vantage.Wie Despallieres weiter erklärt, beruht die mehrjährige Partnerschaft zwischen Vantage und dem McLaren MX Extreme E Team auf den gemeinsamen Werten der Nachhaltigkeit und Vielfalt sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter, der Inklusion und der Repräsentation. Sie soll darüber hinaus das Bewusstsein für den Klimawandel fördern."Wir bei Vantage haben uns stets dafür eingesetzt, die Frauen unter uns zu unterstützen, auszubilden und zu befähigen, und wir möchten dies auch weiterhin langfristig tun."Informationen zu VantageVantage ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker mit Hauptsitz in Sydney, Australien. Er bietet seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Rohstoffen, Indizes und Aktien.In seinen über 10 Jahren Markterfahrung hat Vantage ein globales Team mit mehr als 1.000 Mitarbeitern aufgebaut, die sich auf 30 Niederlassungen in APAC, Australasien, MENA und dem Vereinigten Königreich verteilen. Er hat sich den Ruf erworben, Kunden aller Größenordnungen einen hohen Standard beim Trading zu bieten, indem er ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem bereitstellt, das es den Kunden ermöglicht, schneller und einfacher Erfolge zu erzielen.Das Vertrauen der Kunden ist für Vantage von größter Bedeutung. Das Unternehmen ist in Australien, Großbritannien und den Cayman Islands lizenziert und reguliert. Um die Interessen der Kunden zu wahren, verfolgt Vantage in allen Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, einen strikten Ansatz zur Einhaltung der Vorschriften.Vantage ist mehr als nur ein Makler. Sein anwenderorientierter Service verbindet Kunden - Privatpersonen sowie institutionelle Kunden - nahtlos mit den richtigen Tools, Ressourcen und der passenden Unterstützung.Vantage gibt Ihnen die Tools, Ihre Marktchancen optimal zu nutzen. Handeln Sie intelligenter:trade smarter @vantage.Informationen über McLaren Racing:McLaren Racing wurde 1963 von dem neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team startete 1966 sein erstes Formel-1-Rennen. Zuvor hatte McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, mehr als 180 Formel-1-Grand-Prix-Rennen, das Indianapolis 500 dreimal sowie das 24-Stunden-Rennen von Le Mans beim ersten Versuch gewonnen.Das Team tritt in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft mit Lando Norris und Daniel Ricciardo, in der NTT INDYCAR Series mit den Arrow McLaren SP-Fahrern Pato O'Ward und Felix Rosenqvist und in der Extreme E Championship mit Emma Gilmour und Tanner Foust an.McLaren war das erste Formel-1-Team, das 2010 mit dem Carbon Trust Standard ausgezeichnet wurde, und hat ihn seitdem alle zwei Jahre erhalten, zuletzt im Februar 2021. Das Team war auch das erste in der Formel 1, das 2013 als Teil des FIA-Umweltzertifizierungsrahmens den FIA Sustainability Accreditation Award auf Drei-Sterne-Niveau erhielt, und wurde 2021 Unterzeichner der UN Sports for Climate Action Commitment.Video - https://www.youtube.com/watch?v=_W4Gx_XeGjILogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgPressekontakt:Gwyneth Yeo,Manager,Global Branding & Communications,Vantage,E: gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100888903