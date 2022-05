Vorläufige Zahlen - die Ekosem-Agrar AG nennt kurz vor den anstehenden Gläubigerversammlungen in der kommenden Woche erste Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 und gibt einen Einblick zum Jahresstart 2022. Demnach hat der Milchproduzent Umsatzerlöse von 583 Mio. Euro erzielt (+ 26 % gegenüber dem Vorjahreswert von 464 Mio. Euro). Die Betriebsleistung stieg von 616 Mio. Euro auf 653 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte laut Ekosem-Agrar in 2021 rd. 190 Mio. Euro (Vorjahr: 195 Mio. Euro), der vorläufige Cash-EBITDA (EBITDA abzüglich nicht cash-wirksamer Change in fair value) stieg von 74 Mio. Euro auf rd. 160 Mio. Euro.

Keine Abschlussprüfungen für 2020 und 2021

Wie bereits berichtet, wird die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ihre Abschlussprüfung des Jahres 2020 aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit zunächst nicht abschließen können. Gleiches gilt damit auch für den Konzernabschluss 2021. Deshalb sind ...

