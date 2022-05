Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Beim Launch im Berliner Kraftwerk wurde die nächste Generation der e.wave-Elektroauto-Plattform vorgestellt, beginnend mit dem e.wave X.- Die Veranstaltung wurde von der IFA, dem weltweit bedeutendsten Marktplatz für Unterhaltungselektronik, unterstützt.- Die Reservierung des e.wave X ist ab sofort über den e.GO Webshop oder die e.GO Connect App möglich.- e.GO Mobile hat außerdem eine limitierte Edition - e.wave NJR - vorgestellt, von der weltweit nur 31 Stück produziert werden.- Einen e.wave NJR wird Neymar Jr. fahren, der Erlös aus dem Verkauf der anderen 30 Fahrzeuge der limitierten Edition wird für den Bau eines nachhaltigen Wasserprojekts in Brasilien gespendet.Next.e.GO Mobile SE, der unabhängige deutsche Elektroautohersteller, veranstaltete im Beisein des brasilianischen Fußballstars Neymar Jr. ein Gala-Event zur Vorstellung seiner neuen Elektroauto-Generation, beginnend mit dem e.wave X.Rund 180 Gäste nahmen an der exklusiven Vorstellung eines der innovativsten und nachhaltigsten urbanen Elektrofahrzeuge teil. Die Veranstaltung, die live gestreamt und von der IFA - dem weltweit bedeutendsten Marktplatz für Unterhaltungselektronik und Innovation - unterstützt wurde, markiert den Beginn des nächsten Kapitels von e.GO Mobile.Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE, sagte während der Veranstaltung: "Die Beschleunigung der nachhaltigen Mobilität ist von zentraler Bedeutung, nicht nur für die Zukunft unseres Planeten, sondern auch, um die tektonischen Verschiebungen zu bewältigen, die wir weltweit erleben."Mit Innovation und Nachhaltigkeit bietet der e.wave X weit mehr als nur ein Transportmittel, sondern einen echten Lebensstil. Auch für den neuen Markenbotschafter Neymar Jr. ist dies ein zentraler Punkt für die weitere Entwicklung nachhaltiger Mobilität. Er erklärt: "Zu sehen, wie dieses besondere Elektroauto gebaut wird, ist, als würde man ein 3D-Kunstwerk betrachten, das in wenigen Minuten entsteht. Es ist nicht nur ein Auto, sondern ein Statement, das Innovation und Alltagstauglichkeit zu einem Lebensstil verbindet."e.GO Mobile baut Elektroautos auf eine in der Branche einzigartige Art und Weise, indem es fortschrittliche Robotik, eine technologisch führende Internet-of-Production-IT-Architektur und ein innovatives Exterieur einsetzt, das nicht nur widerstandsfähiger gegen Dellen und Kratzer ist, sondern auch die Möglichkeit bietet, das Äußere zu verändern (Re-Skinning), um im Laufe des Lebenszyklus des Fahrzeugs verschiedene Farboptionen zu ermöglichen.Martin Ecknig, CEO Messe Berlin GmbH, sagte: "Die IFA NEXT ist das Innovationszentrum der IFA Berlin und führt Industrie und Publikum an die Spitze der Innovation. Hier finden sich die intelligentesten Technologien, bei denen Nachhaltigkeit natürlich im Mittelpunkt stehen muss. Und hier gibt es die größten Menschenmengen und den größten Buzz. Deshalb ist die IFA NEXT die perfekte Plattform für den e.wave X von e.GO Mobile, und wir freuen uns darauf, Gastgeber seiner öffentlichen Vorstellung zu sein."Der e.wave X wurde bewusst so konzipiert, dass er praktisch und alltagstauglich ist. Mit optimierten Abmessungen für einen Viersitzer, der in fast jede Parklücke passt, einer erstaunlichen Fahrdynamik, die das Fahren zum Vergnügen macht, einer intelligenten und optimal konzipierten Batterielösung, die Komfort bietet, einem ultrabreiten Display und vielen intelligenten und vernetzten Funktionen, die ein einzigartiges Benutzererlebnis schaffen, erfüllt er die modernen, urbanen Bedürfnisse.Die Reservierungskampagne für den e.wave X ist seit heute angelaufen. Kunden haben die Möglichkeit, ein Fahrzeug auf der e.GO Website (http://www.e-go-mobile.com/wave-x/reservation) oder über die e.GO Connect App zu reservieren. Zum Start der "Green on and off the pitch"-Kampagne von Next.e.GO Mobile SE sind alle Reservierungen während der ersten zehn Tage kostenlos.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812441/Presentation_of_ewaveX.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1812442/Presentation_of_ewaveX_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1812443/Presentation_of_ewaveX_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1812444/Presentation_of_ewaveX_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1812445/Presentation_of_ewaveX_5.jpgPressekontakt:Next.e.GO Mobile SE,Public Relations,Lilienthalstraße 1,52068 Aachen,T +49 241 51030 166,presse@e-go-mobile.comOriginal-Content von: Next.e.GO Mobile SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151373/5215683